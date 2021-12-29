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Mihre Çelikkol'dan boşanma haberine ilişkin açıklama

Mihre Çelikkol'dan boşanma haberine ilişkin açıklama

İbrahim Çelikkol'un, eşi Mihre Çelikkol ile bazı sorunlar yaşadığı ve bu sorunları aşamadığı için boşanacağı iddia edilmişti.