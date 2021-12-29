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- Mihre Çelikkol'dan boşanma haberine ilişkin açıklama
Mihre Çelikkol'dan boşanma haberine ilişkin açıklama
İbrahim Çelikkol'un, eşi Mihre Çelikkol ile bazı sorunlar yaşadığı ve bu sorunları aşamadığı için boşanacağı iddia edilmişti.
- Haber Merkezi
- 29.12.2021 - 12:28
- Güncelleme : 29.12.2021 - 12:35
Başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol ve eşi Mihre Çelikkol'un geçen haziran ayından beri aralarının kötü olduğu konuşuluyordu. Ünlü çift hakkında önceki gün de boşanacakları iddia edildi.
"DAHA RESMİYETE DÖKÜLMEDİ"
Sessizliğini bozan Mihre Çelikkol, “Evet böyle bir aşamadayız. Ama henüz resmiyete dökülmüş bir durum yok.” dedi.
Sosyal medyada birbirlerini takibe devam eden İbrahim-Mihre Çelikkol’dan ayrılık sinyalleri ise geçen hafta gelmişti. Mihre Çelikol, eşiyle çekilmiş fotoğraflarından bazılarını Instagram’dan kaldırmıştı.