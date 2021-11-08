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    Mihriban Hurmacı'dan Özer Hurmacı’ya 50 bin TL'lik dava

    Boşanma davaları devam eden Özer Hurmacı ile Mihriban Hurmacı yeniden mahkemelik oldu.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2021 - 12:24
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 13:23
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    Mihriban Hurmacı'dan Özer Hurmacı’ya 50 bin TL'lik dava

    Ünlü futbolcu Özer Hurmacı, astroloji haritalarına inanıp "Beni aldatıyorsun" diyen eşi Mihriban Hurmacı'ya boşanma davası açtı.

    KATILMA ALACAĞI

    Genç kadın da iftiraya uğradığını öne sürerek 30 milyon tazminat ile kendisi ve 3 çocuğu için toplam 75 bin lira nafaka istedi. Mihriban Hurmacı, bu kez eşinin 20 gayrimenkulü, birçok motorlu aracının olduğunu ve kira gelirlerinin bulunduğunu iddia ederek 50 bin liralık 'katılma alacağı' davası açtı.

    MAL VARLIĞI HAKKI

    Evlilik sözleşmesi yapmadıklarını iddia eden kadın, mal varlığında hakkı olduğunu, üçüncü kişilere satışının önlenmesini istedi. Ünlü futbolcu ise aralarında mal ayrılığı sözleşmesi olduğunu belirterek şöyle dedi: "Bir arabam var. Gayrimenkulleri evlenmeden önce aldım. Mihriban Hurmacı'ya verdiğim ev 10 milyon lira değerinde."

    Mihriban Hurmacı dan Özer Hurmacı’ya 50 bin TL lik dava #1

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