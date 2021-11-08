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- Mihriban Hurmacı'dan Özer Hurmacı’ya 50 bin TL'lik dava
Mihriban Hurmacı'dan Özer Hurmacı’ya 50 bin TL'lik dava
- Haber Merkezi
- 08.11.2021 - 12:24
- Güncelleme : 08.11.2021 - 13:23
Ünlü futbolcu Özer Hurmacı, astroloji haritalarına inanıp "Beni aldatıyorsun" diyen eşi Mihriban Hurmacı'ya boşanma davası açtı.
KATILMA ALACAĞI
Genç kadın da iftiraya uğradığını öne sürerek 30 milyon tazminat ile kendisi ve 3 çocuğu için toplam 75 bin lira nafaka istedi. Mihriban Hurmacı, bu kez eşinin 20 gayrimenkulü, birçok motorlu aracının olduğunu ve kira gelirlerinin bulunduğunu iddia ederek 50 bin liralık 'katılma alacağı' davası açtı.
MAL VARLIĞI HAKKI
Evlilik sözleşmesi yapmadıklarını iddia eden kadın, mal varlığında hakkı olduğunu, üçüncü kişilere satışının önlenmesini istedi. Ünlü futbolcu ise aralarında mal ayrılığı sözleşmesi olduğunu belirterek şöyle dedi: "Bir arabam var. Gayrimenkulleri evlenmeden önce aldım. Mihriban Hurmacı'ya verdiğim ev 10 milyon lira değerinde."