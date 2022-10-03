Mika Raun'dan Mehmet Ali Erbil yorumu

Mehmet Ali Erbil'in TikTok'taki hareketlerini gören bir diğer fenomen Mika Raun da kendini tutamadı.

Ece Ronay son dönemde TikTok'ta yaptıklarıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil'in bu platformdan günlük kazancının 70 ila 100 bin TL olduğu iddia etmişti.

Cinsiyet değiştirme operasyonuyla gündemde olan fenomen Mika Raun da Erbil'in yaptıklarını hakkında konuştu.

Mika Can Raun Erbil'in hareketleriyle dalga geçip ünlü komedyene dair şu yorumu yaptı:

"Parası var"

"TikTok bu kadar risk alınacak bir yer değil, ne kadar kazanıyor olabilir ki bunu yaptığı için? Ve sen Mehmet Ali Erbil'sin paraya ne kadar ihtiyacın olabilir ki? Sen ailemize giren adamdın neden bunu yapar bir insan? Paraya ihtiyacı yok bunu biliyorum, evinin kiralarıyla ölene kadar yaşayacak bu adam."