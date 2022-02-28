Milla Jovovich’ten savaşa tepki

Kökenleri hem Ukrayna hem de Rusya’ya dayandığı için ikiye bölünmüş hissettiğini belirten Milla Jovovich, Ukraynalılara destek veren paylaşımlarda bulundu.

Ukrayna'da doğan 46 yaşındaki "Resident Evil" yıldızı Milla Jovovich, Rusya'nın devam eden işgalne tepki göstererek Ukrayna'ya verdiği desteği paylaştı.

"KALBİM KIRIK"

Jovovich Instagram’da, “Doğduğum yer olan Ukrayna’da başlayan olaylardan dolayı kalbim kırık. Ülkem ve insanlar bombalanıyor. Arkadaşlar ve aileler saklanıyor.

Kanım ve köklerim hem Rusya’dan hem de Ukrayna’dan geliyor. Ortaya çıkan dehşeti, ülkenin yıkılmasını, ailelerin yerinden edilmesini izlerken ikiye bölünüyorum” mesajını paylaştı.

Jovovich, doğduğu ülkedeki savaşı, bir zamanlar eski Yugoslavya’nın bir parçası olan Sırbistan’dan gelen doktor olan babasının deneyimleriyle karşılaştırdı.

"HEP SAVAŞ"

Jovovich, Ukrayna’ya yönelik mevcut saldırının sivilleri koruyacağı konusunda iyimser olmadığını ifade ederek şöyle yazdı:

“Babamın anavatanı olan eski Yugoslavya’daki savaşı ve ailemin, yaşadığı travmayı ve terörü anlattıkları hikayeleri hatırlıyorum. Savaş. Hep savaş. Barış getiremeyen liderler. Ve her zaman, insanlar bunun bedelini kan ve gözyaşıyla ödüyor.”

Jovovich, Kiev’de doğdu. Henüz beş yaşındayken Londra’ya göç etmeden önce çocukluğunun çoğunu Moskova’da geçirdi. Bir yıldan kısa bir süre sonra ailesi tekrar California’ya taşındı ve sonunda Los Angeles’a yerleşti.