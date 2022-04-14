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    Millie Bobby Brown: Cinsel içerikli mesajlarla uğraşıyorum

    Stranger Things dizisinin yıldız Millie Bobby Brown itiraf etti.
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2022 - 09:38
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 10:13
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    Millie Bobby Brown: Cinsel içerikli mesajlarla uğraşıyorum

    Netflix'te yayınlana bilim kurgu dizisi Stranger Things'in Eleven'i Millie Bobby Brown, katıldığı bir programda dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

    Brown, programda artık internette kişisel hiçbir şey paylaşmadığın söyledi. Stranger Things'in Eleven'i Millie Bobby Brown 18 yaşına girdikten sonra kendisine gelen mesajları anlattı.

    "Cinsel içerikli mesajlar alıyorum"

    18 yaşına girmesiyle sosyal medyada birçok cinsel içerikli yorum aldığını söyledi. Ünlü oyuncu, “18 yaşıma bastığım son birkaç haftada kesinlikle bununla daha fazla uğraşıyorum.” dedi.

    Aktris, Hollywood’daki deneyiminin “Dünyada neler olup bittiğinin ve genç kızların nasıl cinselleştirildiğinin iyi bir temsili.” olduğunu sözlerine ekledi.

    Millie Bobby Brown: Cinsel içerikli mesajlarla uğraşıyorum #1

    Millie Bobby Brown: Cinsel içerikli mesajlarla uğraşıyorum #2


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