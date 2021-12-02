Mine Koşan zatürreye yakalandı

Rahatsızlanan ünlü şarkıcı Mine Koşan, zatürreye yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

4 Aralık tarihinde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan Mine Koşan, hastalığı yüzünden konseri ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.

"ZATÜRRE OLDUM"

Zatürreye yakalanan Koşan, "2-3 gündür yaşadığım şiddetli baş ağrısı, nefes darlığı nedeniyle doktoruma başvurdum. Çok şükür PCR testim negatif çıktı. Zatürre başlangıcı teşhisi konuldu.

ÖZÜR DİLEDİ

Evde tedavim devam ediyor ve dinleniyorum. 4 Aralık Cumartesi Küba Dragos programımı, doktorumun da izin vermemesi ve biraz daha dinlenmem gerektiği dolayısıyla siz kıymetli gönül dostlarımdan özür dileyerek ertelemek mecburiyetinde kaldım. Sağlık her şeyden mühim. Affınıza sığınıyorum. Tespit edilen yeni tarihte görüşmek dileğiyle." ifadelerini kullandı.