Güzelliği ile konuşulan 44 yaşındaki oyuncu, otoparkta derin göğüs dekoltesi ile poz verdi.

Bir döneme damga vuran Medcezir dizisinde adından sıkça bahsettiren Mine Tugay, güzelliği ile büyülemeye devam ediyor.

Gülümse Kaderine dizisi sonrasında bir projede yer almayan güzel oyuncu, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Otopark pozu verdi

44 yaşında Tugay, bu kez otoparktan bildirdi.

Otoparkta derin göğüs dekoltesi ile poz veren başarılı oyuncu, beğeni yağmuruna tutuldu.

Mine Tugay'ın paylaşımına "Bu güzellik için kurşun atar kurşun yerim" ve ''Sizi ekranlarda görmek istiyoruz'' gibi yorumlar geldi.

İşte o paylaşım...

Mine Tugay'dan dekolteli otopark pozu VİDEO