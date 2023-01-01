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    Mine Tugay'dan dekolteli otopark pozu

    Güzelliği ile konuşulan 44 yaşındaki oyuncu, otoparkta derin göğüs dekoltesi ile poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 01.01.2023 - 09:46
    • Güncelleme : 01.01.2023 - 09:50
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    Mine Tugay'dan dekolteli otopark pozu

    Bir döneme damga vuran Medcezir dizisinde adından sıkça bahsettiren Mine Tugay, güzelliği ile büyülemeye devam ediyor.

    Gülümse Kaderine dizisi sonrasında bir projede yer almayan güzel oyuncu, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

    Otopark pozu verdi

    44 yaşında Tugay, bu kez otoparktan bildirdi.

    Otoparkta derin göğüs dekoltesi ile poz veren başarılı oyuncu, beğeni yağmuruna tutuldu.

    Mine Tugay'ın paylaşımına "Bu güzellik için kurşun atar kurşun yerim" ve ''Sizi ekranlarda görmek istiyoruz'' gibi yorumlar  geldi.

    İşte o paylaşım...

    Mine Tugay'dan dekolteli otopark pozu VİDEO

    Mine Tugay dan dekolteli otopark pozu #1

    Mine Tugay dan dekolteli otopark pozu #2

    Mine Tugay dan dekolteli otopark pozu #3


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