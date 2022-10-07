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    Mirkelam'ın acı günü

    Geçtiğimiz yıl özel bir hastaneden çıkarken objektiflere yansıyan Mirkelam, annesini kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2022 - 11:15
    • Güncelleme : 07.10.2022 - 11:20
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    Mirkelam'ın acı günü

    Bir dönemin aranan isimlerinden Mirkelam, bir süredir tedavi gören annesinin ölümüyle sarsıldı.

    Fatma Necla Hacaloğlu’nun cenazesi, bugün Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

    “Şu an annemle ilgileniyorum"

    Mirkelam ve annesi, geçtiğimiz aylarda özel bir hastane çıkışı görüntülenmişti. Şarkıcı, gazetecilerin sorularına “Şu an annemle ilgileniyorum. Daha sonra konuşuruz.” yanıtını vermişti.

    Mirkelam ın acı günü #1


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