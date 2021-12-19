Miss World 2021'e koronavirüs engeli

Miss World 2021 güzellik yarışması, 97 yarışmacıdan 23’ünün koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucunda ertelendi.

Porto Riko Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Miss World 2021 televizyon finalinin yarışmacılar ve ekibin sağlık ve güvenliğine ilişkin yeni kararını bildirdi.

YARIŞMA ERTELENDİ

Miss World 2021'de yer alan 97 yarışmacının 23’ünün koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu bu hafta Porto Riko’da düzenlenmesi planlanan güzellik yarışmasının ertelendiğini bildirdi.

23 YARIŞMACI POZİTİF

Bakanlık Miss World yarışmasıyla bağlantılı toplam 38 pozitif vaka olduğunu, 23’ünün yarışmacılardan oluştuğunu söyledi.

TÜRKİYE'Yİ DİLARA KORKMAZ TEMSİL EDİYOR

Miss World 2021’in 90 gün içinde yapılacağı belirtildi. Yarışmada Türkiye'yi Dilara Korkmaz temsil ediyor.