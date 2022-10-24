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- Mohammed Alsaloussi, Şeyma Subaşı ve Melisa'nın adını dövme yaptırdı
Mohammed Alsaloussi, Şeyma Subaşı ve Melisa'nın adını dövme yaptırdı
- Haber Merkezi
- 24.10.2022 - 11:33
- Güncelleme : 24.10.2022 - 11:34
Acun Ilıcalı ile evliliğinin ardından adı birçok isimle anılan Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkisini sürdürüyor.
Bir dargın bir barışık aşıklar, ilişkilerini evlilik teklifi ile de taçlandırmıştı.
Evlilik teklifi sonrasında herhangi bir adım gelmezken, Şeyma Şubaşı'nın kızı Melisa ile milyarder sevgilinin arasının iyi olduğu biliniyor.
Yılın her ayında tatil yapan çift, Melisayı'da anneannesine ve babası Acun Ilıcalı'ya bırakıyor.
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi ile güneşlendiği anları paylaştığı görüntülerde ortaya çıkan detay, magazin gündemini adeta salladı.
Milyarder sevgili omzuna Şeyma ve Melisa dövmesi yaptırdı
Görüntülerde, Mohammed Alsaloussi'nin omzunda Şeyma ve Melisa isimlerinin yazdığı görüldü.
Alsaloussi'nin, iki ismin arasına sonsuzluk işareti eklettirdiği de dikkatlerden kaçmadı.
Dövme sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girerken, bazı kullanıcılar "Acun görmesin" yorumlarında bulundu.
İşte o dövme...