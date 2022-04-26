Mohammed Alsaloussi'den Şeyma Subaşı'ya gönderme

Sosyetik çapkın Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddia edilen Şeyma Subaşı'nın eski aşkı Mohammed Alsaloussi sosyal medyada yaptığı imalı paylaşımla olay oldu.

Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı ani bir kararla ayrılmıştı.

Sevgilisinden ayrılıp apar topar Türkiye'ye dönen Subaşı'nın Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu.

"Herkesten önce ben"

Subaşı'nın eski aşkı bu haberler gündemdeyken yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Mohammed Alsaloussi yaptığı paylaşımda "Sizden daha fazlasını değil, sizin için daha fazlasını isteyen birini bulun. O zamana kadar herkesten önce ben varım" notuyla olay oldu.