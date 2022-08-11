Muazzez Ersoy'a 180 bin euroluk hediye

Yeni yaşına Bodrum'da giren Muazzez Ersoy, kolundaki saatle dikkat çekti.

Türk Sanat Müziği'nin Nostalji Kraliçesi Muazzez Ersoy, yeni yaşına Bodrum'da girdi.

Ailesi ve dostları ile Bodrum Kumbahçe'de bir otelin deniz kıyısında akşam yemeğinde buluşan usta yorumcunun, doğum günü pastasını kesmeden önce uzun uzun dua etmesi dikkat çekti.

Saat göze çarptı

Muazzez Ersoy'un kolundaki tamamı pırlantalarla kaplı saati dikkat çekerken, ısrarlara rağmen sanatçı saatin kimin hediyesi olduğunu söylemedi. Özel yapım saatin değerinin 180 bin Euro olduğu öğrenildi.