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    Muazzez Ersoy'dan mayolu paylaşım

    63 yaşındaki 'Nostalji Kraliçesi' Muazzez Ersoy'dan mayolu pozlar geldi.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2022 - 08:08
    • Güncelleme : 17.08.2022 - 08:19
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    Muazzez Ersoy'dan mayolu paylaşım

    Türk Sanat Müziği'nin Nostalji Kraliçesi Muazzez Ersoy, geçtiğimiz günlerde 63. yaş gününü yakın dostlarıyla Bodrum'da kutlamıştı.

    Tatilde

    Ersoy arkadaşlarıyla gittiği mekanda gönlünce eğlenmişti. Bodrum'da güneşin ve denizin keyfini çıkaran Muazzez Ersoy'dan hayranlarına sürpriz paylaşımlar geldi.

    Mayolu fotoğraf geldi

    Muazzez Ersoy iskelede çekildiği mayolu pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü şarkıyı mayoyla gören takipçileri hem şaşırdı hem de övgü dolu yorumlarda bulundu.

    Muazzez Ersoy dan mayolu paylaşım #1

    Muazzez Ersoy dan mayolu paylaşım #2

    Muazzez Ersoy dan mayolu paylaşım #3

    Muazzez Ersoy dan mayolu paylaşım #4

    Muazzez Ersoy dan mayolu paylaşım #5


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