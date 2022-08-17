Muazzez Ersoy'dan mayolu paylaşım

63 yaşındaki 'Nostalji Kraliçesi' Muazzez Ersoy'dan mayolu pozlar geldi.

Türk Sanat Müziği'nin Nostalji Kraliçesi Muazzez Ersoy, geçtiğimiz günlerde 63. yaş gününü yakın dostlarıyla Bodrum'da kutlamıştı.

Tatilde

Ersoy arkadaşlarıyla gittiği mekanda gönlünce eğlenmişti. Bodrum'da güneşin ve denizin keyfini çıkaran Muazzez Ersoy'dan hayranlarına sürpriz paylaşımlar geldi.

Mayolu fotoğraf geldi

Muazzez Ersoy iskelede çekildiği mayolu pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü şarkıyı mayoyla gören takipçileri hem şaşırdı hem de övgü dolu yorumlarda bulundu.