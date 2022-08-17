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Muazzez Ersoy'dan mayolu paylaşım
63 yaşındaki 'Nostalji Kraliçesi' Muazzez Ersoy'dan mayolu pozlar geldi.
- Haber Merkezi
- 17.08.2022 - 08:08
- Güncelleme : 17.08.2022 - 08:19
Türk Sanat Müziği'nin Nostalji Kraliçesi Muazzez Ersoy, geçtiğimiz günlerde 63. yaş gününü yakın dostlarıyla Bodrum'da kutlamıştı.
Tatilde
Ersoy arkadaşlarıyla gittiği mekanda gönlünce eğlenmişti. Bodrum'da güneşin ve denizin keyfini çıkaran Muazzez Ersoy'dan hayranlarına sürpriz paylaşımlar geldi.
Mayolu fotoğraf geldi
Muazzez Ersoy iskelede çekildiği mayolu pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü şarkıyı mayoyla gören takipçileri hem şaşırdı hem de övgü dolu yorumlarda bulundu.