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    Muazzez Ersoy'dan meslektaşlarını kızdıracak sözler

    TRT'de müzik programı yapan Muazzez Ersoy, taklit edildiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 10:23
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 10:47
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    Muazzez Ersoy'dan meslektaşlarını kızdıracak sözler

    Nostalji müziğin kraliçesi Muazzez Ersoy, TRT Müzik’te yayınlanan canlı performans programında imalı bir açıklama yaptı. Ersoy, müzik dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek sözler söyledi.

    "PROGRAMIMIZIN REPERTUVARI ALINIYOR"

    Taklit edildiğini söyleyen ünlü sanatçı, “Instagram’da gezinirken, bazı meslektaşlarımın bizim her hafta yayınlanan programımızdan repertuvar yaptıklarını görüyorum. İzlenimlerim o doğrultuda. Bu da beni çok mutlu ediyor, çok hoşuma gidiyor.

    "MUTLU OLURUM"

    İstiyorum ki mesela Müheyya Oldu Meclis, bir Hicaz Divan, bir Şehnaz Divan da okusunlar. Gerçekten çok mutlu olacağım.” diye konuştu.

    Muazzez Ersoy dan meslektaşlarını kızdıracak sözler #1


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