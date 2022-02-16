Müge Anlı: Beni okey masasından attılar

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in başarılı sunucusu Müge Anlı, canlı yayında okey masasından atıldığını itiraf etti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelen 47 yaşındaki Safiye Çallı, 25 yıllık evliliğini noktaladıktan sonra, sosyal medyadan tanıştığı kendisinden 15 yaş küçük türkücü sevgilisi Cüneyt Demiral tarafından yaklaşık 600 bin lira dolandırıldığını iddia etmişti. Program sonrası Cüneyt Demiral ile yeniden görüşen Safiye Çallı bu kez de 20 bin TL dolandırıldığını söyledi.

OKEY MASASINDAN ATILDI

Bugün de türkücü Cüneyt dışında başka bir erkekle daha görüştüğü ortaya çıkan Safiye'nin sosyal medyadan uzak kalması gerektiği konuşuldu.

Ardından da Müge Anlı kendisinin sosyal medyada okey ve tavla oynadığından bahsetti.

"BİRBİRLERİNE TELEFON NUMARALARINI VERİYORLAR"

Okey masasındaki konuşmalara şaşırdığını ifade eden Anlı, bir gün telefon numarasını paylaşan kadına kızdığını itiraf etti. Anlı, "Ben oynuyorum tavla ve okey internette. Bir yazışmalar, millet birbirlerine telefon falan veriyorlar inanamazsınız. Ben geçen birine yazdım 'Hanımefendi nasıl güvenip de telefon numaranızı paylaşıyorsunuz?' dedim beni okey masasından attılar" diye konuştu.