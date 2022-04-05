Müge Anlı, Sultanahmet'i gezdi

İstanbul turuna çıkan Müge Anlı, Sultanahmet'i karış karış gezdi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla hafta içi her gün televizyon izleyicisiyle buluşan araştırmacı gazeteci ve sunucu Müge Anlı, İstanbul turuna çıktı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Anlı, İstanbul gezisinde çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından yayınladı.

Ramazan ayının gelişiyle soluğu Sultanahmet'te alan ünlü gazeteci, baştan aşağı sarı giyinmeyi tercih etti.

"ALLAH KABUL ETSİN"

Anlı paylaştığı karelere "Ramazan'da Sultanahmet'i bir başka seviyorum. Allah hepimizin dualarını kabul etsin" notunu düştü.

Müge Anlı'nın paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu. Yakın arkadaşı ünlü sunucunun Sultanahmet'teki pozuna "Fotoğraf çektirmek istemeyince görünmez olan bir arkadaşınız var mı?" yazdı.