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    Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan düğünle ilgili ilk paylaşım!

    Müge Anlı'nın sır gibi gizlenen nikah töreni ile ilgili fotoğraf paylaşmaması dikkat çekti.Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan açıklama geldi..
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2022 - 16:21
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 16:23
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    Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan düğünle ilgili ilk paylaşım!

    Geçtiğimiz hafta evleneceğini açıklayan Müge Anlı sosyal medyayı adeta sallamıştı.İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünya evine gireceğini ilan eden Müge Anlı'nın hayranları bu habere çok sevindi.

    Müge Anlı nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ndan düğünle ilgili ilk paylaşım! #1

    Geçtiğimiz günlerde nikah töreni gerçekleşen Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu cephesinden nikah ile ilgili bir fotoğraf paylaşılmadı.Sosyal medya büyük beklentiye girdi.

    Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan paylaşım geldi

    Nikah törenleri gerçekleşen çiftin nikah fotoğraflarının ne zaman basına verileceği merak konusu oldu.Bu konuyla ilgili Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan bir paylaşım geldi.

    Müge Anlı nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ndan düğünle ilgili ilk paylaşım! #2


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