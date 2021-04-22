Müjgan Ferhan Şensoy: Annelik tüyoları alıyorum

Anne olmak için gün sayan Müjgan Ferhan Şensoy, annelik tüyoları almaya başladı.

Dört aylık hamile olan Müjgan Ferhan Şensoy, önceki gün yakın arkadaşı Aslı Orcan ile birlikte Cihangir'de görüntülendi.

"ASLI ÇOK İYİ BİR ARKADAŞ"

Yaklaşık iki sene önce kızı Lal'i dünyaya getiren Orcan'dan annelik tüyoları alan Şensoy, "Aslı çok iyi bir arkadaş ve çok da iyi bir anne. Onunla bu konuları konuşmak beni çok rahatlatıyor ve tecrübe kazandırıyor" dedi.

"ÇOK MUTLUYUM"

Orcan ise, "Ferhan adına çok mutluyum. Duyduğumda çok sevindim. Annelik tecrübelerimi onunla paylaşıyorum. Her zaman yanındayım" ifadelerini kullandı.