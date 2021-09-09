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    Müjgan Ferhan Şensoy evlilik yıldönümünde anne oldu

    Geçtiğimiz hafta babası Ferhan Şensoy'un vefatıyla sarsılan Müjgan Ferhan Şensoy pazartesi günü bebeğini kucağına aldı.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2021 - 07:17
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    Müjgan Ferhan Şensoy evlilik yıldönümünde anne oldu

    70 yaşındaki Türk tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi’nde kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle geçtiğimiz hafta vefat etti. Perşembe günü Ses Tiyatrosu’nda yapılan tören ile son yolculuğuna uğurlanan Şensoy, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Usta sanatçının ölümü Türkiye'yi yasa boğdu.

    TORUNUNU GÖREMEDİ

    2004 yılında boşandığı oyuncu Derya Baykal ile evliliğinden dünyaya gelen Derya ve Müjgan adında iki kızı olan usta sanatçı, dede olmak için gün sayıyordu. 32 yaşındaki büyük kızı Müjgan Ferhan Şensoy, dokuz aylık hamileydi. Ancak usta sanatçı, doğumuna sayılı günler kala torunu Pera'yı göremeden yaşamını yitirdi.

    HEDİYE GİBİ

    Müjgan Ferhan Şensoy pazartesi günü doğum yaptı. Cem Öget ve Müjgan Ferhan Şensoy kızlarına Pera adını verdi. Ünlü ikili kızlarının evlilik yıldönümlerinde doğmasıyla çifte mutluluk yaşadı. Bir firmanın Pera için hazırladığı hediyeye teşekkür eden Şensoy, 'Kızımız evlilik yıldönümümüzde geldi' mesajıyla cevap verdi.

    Müjgan Ferhan Şensoy evlilik yıldönümünde anne oldu #1

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