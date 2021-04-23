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    Müjgan Ferhan Şensoy'un bebeğinin cinsiyeti belli oldu

    5.5 aylık hamile olan Müjgan Ferhan Şensoy'un kızı olacak.
    • Haber Merkezi
    • 23.04.2021 - 11:17
    • Güncelleme : 23.04.2021 - 11:23
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    Müjgan Ferhan Şensoy'un bebeğinin cinsiyeti belli oldu

    Ferhan Şensoy ve Derya Baykal’ın kızları Müjgan Ferhan Şensoy, üç yıllık sevgilisi Cem Öğet ile 2018’de evlenmişti. 5.5 aylık hamile olan Ferhan Şensoy, dün bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

    KIZ TORUN GELİYOR

    Müjgan Ferhan Şensoy, kız bebek bekliyor. Mert Baykal’dan Ali (7.5) ve Ömer (5) adlarında iki erkek torunu bulunan Derya Baykal, bu sefer kız anneannnesi olacağı için çok sevindi.

    Müjgan Ferhan Şensoy, eylülde bebeğini kucağına alacak.

    Müjgan Ferhan Şensoy un bebeğinin cinsiyeti belli oldu #1

    Müjgan Ferhan Şensoy un bebeğinin cinsiyeti belli oldu #2

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