Müjgan Ferhan Şensoy'un bebeğinin cinsiyeti belli oldu

5.5 aylık hamile olan Müjgan Ferhan Şensoy'un kızı olacak.

Ferhan Şensoy ve Derya Baykal’ın kızları Müjgan Ferhan Şensoy, üç yıllık sevgilisi Cem Öğet ile 2018’de evlenmişti. 5.5 aylık hamile olan Ferhan Şensoy, dün bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

KIZ TORUN GELİYOR

Müjgan Ferhan Şensoy, kız bebek bekliyor. Mert Baykal’dan Ali (7.5) ve Ömer (5) adlarında iki erkek torunu bulunan Derya Baykal, bu sefer kız anneannnesi olacağı için çok sevindi.

Müjgan Ferhan Şensoy, eylülde bebeğini kucağına alacak.