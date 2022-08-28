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    Murat Kekilli, Erzincan'da konser verdi

    Ünlü şarkıcı Murat Kekilli, Erzincan'da “Zafer Şöleni”nde konser düzenledi. Konsere Kekilli hayranlarının ilgisi yoğun oldu.
    • 28.08.2022 - 04:54
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    Murat Kekilli, Erzincan'da konser verdi

    Erzincan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Meydanında düzenlenen “Zafer Şöleni”nde konser veren ünlü sanatçı Murat Kekilli, şarkılarıyla Erzincanlılara müzik ziyafeti yaşattı.

    Şarkılarına eşlik ettiler

    Sevilen birçok eserini seslendirdiği konser boyunca, alanı dolduran yüzlerce Kekilli hayranı şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

    Zaman zaman duygulanan zaman zaman da coşkuyla eğlenen vatandaşlar gerçekleştirilen şölene yoğun ilgi gösterdi.

    Murat Kekilli, Erzincan da konser verdi #1

    Kekilli unutulmaz bir gece yaşattı

    Sahne performansıyla da büyük beğeni toplayan Kekilli kendine has tarzıyla dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

    İHA'nın haberine göre, konserin ardından Erzincan semaları havai fişeklerle aydınlandı.

    Murat Kekilli, Erzincan da konser verdi #2

    Murat Kekilli, Erzincan da konser verdi #3


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