Murat Kekilli, eski halini paylaştı

Anadolu Rock müziğinin önemli isimlerinden Murat Kekilli okul yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bir dönem hafızalara kazınan Kara Gözlüm, Çılgın ve Bu Akşam Ölürüm şarkılarıyla Anadolu Rock müziğine damga vuran 54 yaşındaki Murat Kekilli lise yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı.

1968 yılında Adana'da dünyaya gelen Kekilli ilk, orta ve lise eğitimini Adana'da tamamladı.

Adana Erkek Lisesi mezunu olan ünlü sanatçı yayınladığı fotoğrafla hayranlarını geçmişe götürdü.

"Adana Erkek Lisesi"

Okul arkadaşlarıyla poz veren Kekilli paylaştığı karenin altına, "Adana Erkek Lisesi yıllarımı merak edeniniz var mı? Bu tipten bir Anadolu Rock temsilcisinin çıkması sizce de ironik değil mi?" notunu düştü.