Kadınların eylemine katılan sosyal medya fenomeni, daha önce yaptığı açıklamalar sebebiyle alandan kovulurken, “O, 2 yıl önceydi. Cahil.” diye bağırdı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir grup kadın, kadın hakları ile ilgili eylem yaptı.

Bodrum Kadın Platformu'nun çağrısıyla Bodrum belediye meydanında toplanan kadınların yanına, sosyal medya fenomeni Murat Övüç de geldi.

Bunun üzerine kadınlar, Övüç'ü eylem alanında istemediklerini söyledi.

KADINLARA “CAHİL” DEDİ

Eylemcilerden Cihan Aydın Bozkurt isimli bir kadınla tartışan Övüç, eylemcilere tepki gösterdi. Övüç, “Yanılıyorsunuz. 2 yıl önceydi o. 2 yıl. Cahil. 2 yıl önceki konuşmamı yeni yayınlanmış gibi anlattılar burada. Böyle cahil insanlar bunlara inanıyor işte.” diye bağırdıktan sonra aracın ön yolcu koltuğuna bindi. Araç sonra hızla meydandan uzaklaştı.

Murat Övüç, Bodrum’da eylemden kovuldu ViDEO

“KENDİSİNİ AKLAMAYA GELDİ”

Oturma eylemi sonunda basın mensuplarına açıklama yapan Cihan Aydın Bozkurt, “Murat Övüç, bu eylem üzerinden kendisini aklayamaz. Kadınlar şiddete uğrarken onun söylediği her şeyi biliyorum. Bunu 2 yıl önce söyledim diyerek aklayamaz. Bunun hiçbir şekilde pişmanlığı olmaz. Öncelikle tutumunun değişmesi gerekiyor, buraya katılarak olmuyor. Kendisini aklamaya geldi.” dedi.

YEŞİM SALKIM'A KÜFÜR ETTİ

Öte yandan, sosyal medya fenomeni Murat Övüç, daha önce tartışma yaşadığı şarkıcı Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür etti.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yeşim Salkım ise “Keşke o ağzından çıkanı duysan. Unutma kontrolsüz güç güç değildir. Bu ülke çok gördü senin gibileri, yok oldular. Yazık sana.” diyerek tepki gösterdi.