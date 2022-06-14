Mustafa Keser: Bülent Ersoy bir kaza kurşunuydu

Mustafa Keser, iki bölümde yayından kaldırılan 'Benzemez Kimse Bize' programı sonrası arasının açıldığı Bülent Ersoy ile ilgili konuştu.

Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'la birlikte sunduğu 'Benzemez Kimse Bize' adlı müzik programı iki bölüm sonra olaylı bir şekilde yayından kalkmıştı.

Keser, YouTube kanalından bir video yayınlamıştı. Programın sanatçının kaprisleri nedeniyle bittiğini iddia eden Keser, "Bana, ‘Keserrr’ diye bağırıyor, babanın uşağı mı var? Seni Diva değil, divan yaparlar" demişti. İki usta isim bu açıklamalarla iyice gerilmiş ve kavga etmişti. Diva, kendisine hakaret ettiği ve kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla Mustafa Keser’e bir TL'lik manevi tazminat davası açmıştı.

Mustafa Keser, önceki gün Bodrum'da bir mekanda sevenleriyle buluştu.

"Söylenmesi gerekiyordu"

Sahne öncesi açıklamalarda bulunan ve Bülent Ersoy ile yaptığı programla ilgili gelen sorulara da yanıt veren Keser, "Bülent Ersoy'la küs değilim. Hiç bir problemim yok. Tekrar böyle bir formatta teklif gelse kabul etmem. Zaten rica üzerine katıldım. 30 senedir aralıksız canlı yayın yapıyoruz. Her gün reyting artıyor, demek ki alıcı var. Benim kimseye ihtiyacım yok. O da bir kaza kurşunuydu, geldi geçti. Bugüne kadar kimsenin hakkında konuşmadım. Bize yakışmaz. Sadece bazı şeylerin söylenmesi gerekiyordu, söyledik" ifadelerini kullandı.