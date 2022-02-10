Mustafa Sandal, arkadaşının faturasını paylaştı

Zamlara tepki gösterin isimler arasına Mustafa Sandal da eklendi.

Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından elektrik faturalara gelen zamları eleştirmişti. Elektrik faturalarındaki artışa yönelik son ünlü tepki de şarkıcı Mustafa Sandal'dan geldi.

"ZAMLAR GERİ ALINSIN"

Sandal, sosyal medya hesabından bir arkadaşına ait olan ve yeni açılan bir restorana gelen elektrik faturasını paylaştı. Sandal paylaşımında, "Hayırlı olsuna gittim pişman oldum! Levent’te yeni açılan bir mekan. Elektrik faturası ‘80 bin 417 Lira’ Resmen mekanı elektrik çarpmış! İnsanların evlerine gelen faturalar da cabası! Bir an evvel ‘düzenleme’ falan değil, direkt zamlar geri alınmalı." ifadelerini kullandı.