Euro
15.52
0.22%
Dolar
13.57
0.19%
Altın
800.13
0.25%
Borsa
2043
0.00%
Bitcoin
598.824
0.73%
BTXN Coin
33.38
3.72%
Bitexen
2ºC
İstanbul
Güneşli 2 C

    Mustafa Sandal, arkadaşının faturasını paylaştı

    Zamlara tepki gösterin isimler arasına Mustafa Sandal da eklendi.
    • Haber Merkezi
    • 10.02.2022 - 09:24
    • Güncelleme : 10.02.2022 - 09:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mustafa Sandal, arkadaşının faturasını paylaştı

    Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından elektrik faturalara gelen zamları eleştirmişti. Elektrik faturalarındaki artışa yönelik son ünlü tepki de şarkıcı Mustafa Sandal'dan geldi.

    "ZAMLAR GERİ ALINSIN"

    Sandal, sosyal medya hesabından bir arkadaşına ait olan ve yeni açılan bir restorana gelen elektrik faturasını paylaştı. Sandal paylaşımında, "Hayırlı olsuna gittim pişman oldum! Levent’te yeni açılan bir mekan. Elektrik faturası ‘80 bin 417 Lira’ Resmen mekanı elektrik çarpmış! İnsanların evlerine gelen faturalar da cabası! Bir an evvel ‘düzenleme’ falan değil, direkt zamlar geri alınmalı." ifadelerini kullandı.

    Mustafa Sandal, arkadaşının faturasını paylaştı #1

    Mustafa Sandal, arkadaşının faturasını paylaştı #2


    Görüş Bildir