Mustafa Sandal: Evleniyorum

51 yaşındaki Mustafa Sandal, sevgilisi Melis Sütşurup'la evleniyor.

Sırbistanlı şarkıcı Emina Jahovic ile Haziran 2018'de boşanan, ancak eski eşiyle şimdilerde nafaka yüzünden davalık olan şarkıcı Mustafa Sandal, ikinci kez damat olmaya hazırlanıyor.

Sürekli evleneceği yönünde haberlerle gündeme gelen Sandal, sonunda sessizliğini bozdu.

"HAZIRLIKLAR BAŞLADI"

Uzun süredir Melis Sütşurup ile aşk yaşayan ve evlilik hazırlığında olduğunu belirten ikili, "Nikah için daha gün almadık ama ufak ufak hazırlığımızı yapıyoruz." dedi.

Parmağındaki tektaş yüzük ile dikkat çeken Melis Sütşurup, "Bu evlilik için takılan yüzük değil, hep vardı." derken, Sandal, "Onu henüz göremezsiniz." yorumunu yaptı.

Melis Sütşurup'un da boşandığı Yusuf Çakır'dan bir oğlu var.