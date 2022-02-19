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    Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup nişanlandı

    Sosyetik güzel Melis Sütşurup'la bir süredir beraber olan şarkıcı Mustafa Sandal, damat oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.02.2022 - 23:58
    • Güncelleme : 20.02.2022 - 00:02
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    Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup nişanlandı

    2008 yılında Sırbistanlı şarkıcı Emina Jahovic ile 10 yıl evli kalıp boşanan şarkıcı Mustafa Sandal, yeniden nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

    NİŞANLANDI

    Haziran ayında nikah masasına oturacak olan Sandal, kendinden 26 yaş küçük sevgilisi Melis Sütşurup ile aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlandı.

    "O ŞİMDİ BENİM NİŞANLIM"

    O anları Instagram'dan paylaşan Sütşurup, "O şimdi benim nişanlım ama ömür boyu aşkım olacak" diye yazdı.

    Mustafa Sandal'ın kız istemeye tişörtle gitmesi dikkat çekti.

    Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup nişanlandı #1

    Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup nişanlandı #2

    Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup nişanlandı #3

    Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup nişanlandı #4

    Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup nişanlandı #5

    Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup nişanlandı #6


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