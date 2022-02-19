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Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un düğün tarihi belli oldu

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un düğün tarihi belli oldu

Sosyetik güzel Melis Sütşurup'la bir süredir beraber olan şarkıcı Mustafa Sandal, haziran ayında ikinci kez nikah masasına oturacak.