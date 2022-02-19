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    Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un düğün tarihi belli oldu

    Sosyetik güzel Melis Sütşurup'la bir süredir beraber olan şarkıcı Mustafa Sandal, haziran ayında ikinci kez nikah masasına oturacak.
    • Haber Merkezi
    • 19.02.2022 - 10:22
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    Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un düğün tarihi belli oldu

    2008 yılında Sırbistanlı şarkıcı Emina Jahovic ile 10 yıl evli kalıp boşanan şarkıcı Mustafa Sandal, yeniden damat oluyor.

    Bir süredir Melis Sütşurup ile aşk yaşayan Mustafa Sandal, gündeme gelen evlilik iddialarına noktayı koydu.

    Çift, ilişkilerini evlilikle taçlandırma kararı aldı.

    DÜĞÜN HAZİRANDA

    Haziran ayında nikah masasına oturacak olan Sandal ve Sütşurup, Instagram hesaplarından davetiyelerini paylaştı.

    2 GÜN SÜRECEK

    İkili, 10-12 Haziran arasında iki gün sürecek bir düğün töreni gerçekleştirecek.

    Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup un düğün tarihi belli oldu #1

    Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup un düğün tarihi belli oldu #2

    Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup un düğün tarihi belli oldu #3

    Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup un düğün tarihi belli oldu #4


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