Mustafa Sandal'dan Melis Sütşurup paylaşımı

ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, sevgilisi Melis Sütşurup ile fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

Çocuklarının annesi Emina Jahovic ile 2018 yılında yollarını ayıran Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, ilişkilerini geçtiğimiz aylarda noktalamıştı.

"HEP BÖYLE BAK"

Yaklaşık dört ay önce tekrar bir araya gelen ikiliden Sandal, sevgilisi ile birlikte çekilen yeni karesini sosyal medya hesabından yayınladı. 51 yaşındaki Sandal, güneş gözlüğü takan sevgilisine "Sen yeter ki hep böyle bak!" sözleriyle takıldı.

Ünlü şarkıcı, Sütşurup ile ayrılığının ardından verdiği röportajda, "Melis ile keyifli vakit geçirdik." şeklinde konuşmuştu.