Mustafa Sandal'ın yeni imajı

Spor sonrası ayna karşısında poz veren Mustafa Sandal'ı takipçileri Emrah sandı.

52 yaşındaki şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden.

Emrah'a benzettiler

Değişimiyle dikkatleri üzerine çekerken Sandal, takipçileri tarafından Emrah'a benzetildi. Çok sayıda yorum alan Sandal, bu yönde gelen mesajlara sessiz kaldı.

Düğün hazırlığında

Şimdilerde Melis Sütşurup ile evlilikleri hazırlıkları yapan popçu, yaz başında 3 gün 3 gece sürecek bir düğüne imza atacak.