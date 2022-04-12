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    Mustafa Sandal'ın yeni imajı

    Spor sonrası ayna karşısında poz veren Mustafa Sandal'ı takipçileri Emrah sandı.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 10:14
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 11:02
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    Mustafa Sandal'ın yeni imajı

    52 yaşındaki şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden.

    Emrah'a benzettiler

    Değişimiyle dikkatleri üzerine çekerken Sandal, takipçileri tarafından Emrah'a benzetildi. Çok sayıda yorum alan Sandal, bu yönde gelen mesajlara sessiz kaldı.

    Düğün hazırlığında

    Şimdilerde Melis Sütşurup ile evlilikleri hazırlıkları yapan popçu, yaz başında 3 gün 3 gece sürecek bir düğüne imza atacak.

    Mustafa Sandal ın yeni imajı #1

    Mustafa Sandal ın yeni imajı #2


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