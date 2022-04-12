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Mustafa Sandal'ın yeni imajı
Spor sonrası ayna karşısında poz veren Mustafa Sandal'ı takipçileri Emrah sandı.
- Haber Merkezi
- 12.04.2022 - 10:14
- Güncelleme : 12.04.2022 - 11:02
52 yaşındaki şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden.
Emrah'a benzettiler
Değişimiyle dikkatleri üzerine çekerken Sandal, takipçileri tarafından Emrah'a benzetildi. Çok sayıda yorum alan Sandal, bu yönde gelen mesajlara sessiz kaldı.
Düğün hazırlığında
Şimdilerde Melis Sütşurup ile evlilikleri hazırlıkları yapan popçu, yaz başında 3 gün 3 gece sürecek bir düğüne imza atacak.