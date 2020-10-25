Mustafa Üstündağ, Seda Torunlar’a aşkını ilan etti

9 ay önce kendisi gibi oyuncu olan Ecem Özkaya ile evliliği sona eren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni bir aşka yelken açtı. Üstündağ, ilişkisini sosyal medyadan duyurdu.

Oyuncu Mustafa Üstündağ, Ecem Özkaya ile 2010 yılında nikah masasına oturmuştu.

Çift geçtiğimiz ocak ayında boşandı. 10 yıllık evliliği biten Üstündağ, boşandıktan 9 ay sonra yeni bir aşka yelken açtı.

YENİ SEVGİLİSİ MAGAZİN MUHABİRİ

Instagram hesabından magazin muhabiri sevgilisi Seda Torunlar ile olan fotoğrafını paylaşan Üstündağ, 'Hoş geldin' notunu düştü.

Sevgilisinin paylaşımına karşılık veren Seda Torunlar da 'Hoş bulduk' cevabını verip kalp emojisiyle birlikte oldukları kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.

BOŞANDIKTAN SONRA MEKKE’YE GİTMİŞTİ

Çocuğunun annesi Ecem Özkaya ile yollarını ayırdıktan sonra Mekke’ye giden Üstündağ, bir paylaşım yapmış altına da şu sözleri yazmıştı:

"Alemlerin tek efendisi olan, güzellerin güzeli tek olan Allah’a kulluk ediyorum. Yok başka efendim tek olan Allah vardır. Sizi bilmem ama rabbim benim olduğu gibi hepimizin yanında. Siz yüce gönüllülerden rica ederim benim inancımı sorgulamayın. Ben yek ve bir olan alemlerim efendisi yüce Allah'a boyun bükerim. Secdeye yatarım."