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- Mustafa Üstündağ, Seda Torunlar’a aşkını ilan etti
Mustafa Üstündağ, Seda Torunlar’a aşkını ilan etti
- Haber Merkezi
- 25.10.2020 - 07:55
- Güncelleme : 25.10.2020 - 09:07
Oyuncu Mustafa Üstündağ, Ecem Özkaya ile 2010 yılında nikah masasına oturmuştu.
Çift geçtiğimiz ocak ayında boşandı. 10 yıllık evliliği biten Üstündağ, boşandıktan 9 ay sonra yeni bir aşka yelken açtı.
YENİ SEVGİLİSİ MAGAZİN MUHABİRİ
Instagram hesabından magazin muhabiri sevgilisi Seda Torunlar ile olan fotoğrafını paylaşan Üstündağ, 'Hoş geldin' notunu düştü.
Sevgilisinin paylaşımına karşılık veren Seda Torunlar da 'Hoş bulduk' cevabını verip kalp emojisiyle birlikte oldukları kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.
BOŞANDIKTAN SONRA MEKKE’YE GİTMİŞTİ
Çocuğunun annesi Ecem Özkaya ile yollarını ayırdıktan sonra Mekke’ye giden Üstündağ, bir paylaşım yapmış altına da şu sözleri yazmıştı:
"Alemlerin tek efendisi olan, güzellerin güzeli tek olan Allah’a kulluk ediyorum. Yok başka efendim tek olan Allah vardır. Sizi bilmem ama rabbim benim olduğu gibi hepimizin yanında. Siz yüce gönüllülerden rica ederim benim inancımı sorgulamayın. Ben yek ve bir olan alemlerim efendisi yüce Allah'a boyun bükerim. Secdeye yatarım."