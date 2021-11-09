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    Müzik festivali izdihamı sonrası Travis Scott ve Drake'e tazminat davası

    ABD'nin Houston kentindeki müzik festivalinde çıkan izdihamda 8 kişinin ölmesi ve yaklaşık 300 kişinin yaralanmasının ardından, Travis Scott ve Drake'e 1 milyon dolar tazminat davası açıldı.
    • İHA
    • 09.11.2021 - 05:07
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    Müzik festivali izdihamı sonrası Travis Scott ve Drake'e tazminat davası

    ABD'nin Texas eyaletine bağlı Houston kentinde, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Astroworld Müzik Festivali'nin açılış gecesi bir faciaya sahne oldu.

    8 KİŞİ ÖLDÜ, 300 KİŞİ YARALANDI

    Binlerce kişinin katıldığı festivalde çıkan izdiham sonucu 8 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 300 kişi yaralanmıştı.

    1 MİLYON DOLARLIK TAZMİNAT DAVASI AÇTI

    Yaralananlar arasında bulunan 23 yaşındaki Kristian Paredes, Travis Scott ve Drake ile birlikte organizasyon şirketlerine dava açarak, 1 milyon dolarlık tazminat talep etti.

    Travis Scott konserinde izdiham: 8 kişi öldü - Video Arşiv

    KALABALIĞI KIŞKIRTMAKLA SUÇLANDILAR

    Paredes, Scott ve Drake'i kalabalığı kışkırtmakla suçlayarak, organizasyon şirketi Live Nation'ın yeterli güvenlik ve tıbbi hizmetleri sağlamadığını öne sürdü. Scott ve Drake, kendilerine açılan tazminat davası hakkında henüz yorum yapmadı.

    Müzik festivali izdihamı sonrası Travis Scott ve Drake e tazminat davası #1

    "TÜM MÜVEKKİLLERİMİZ İÇİN ADALETİN PEŞİNDEYİZ"

    ABD'li avukat Ben Crump ise yaptığı açıklamada, izdihamdan etkilenenleri temsil edeceğini duyurarak, "Bu trajik ve önlenebilir olayda zarar gören tüm müvekkillerimiz için adaletin peşinde olacağız" ifadelerini kullandı. Crump, şu ana kadar 21 yaşındaki Noah Gutierrez adına dava açarken, ilerleyen günlerde diğer kurbanlar için de davalar açması bekleniyor.

    Müzik festivali izdihamı sonrası Travis Scott ve Drake e tazminat davası #2

    SCOTT, DAHA ÖNCE DE DAVALIK OLDU

    ABD'nin Arkansas eyaletinde 2018 yılında düzenlediği konser sırasında seyircileri sahneye çıkmaya teşvik etmekle suçlanan Scott, kamu düzenini bozmakla suçlanmış ve olayda yaralanan 2 kişiye yaklaşık 7 bin dolar ödemişti.
    Öte yandan izdihamın ardından festivalin ikinci ve son günü iptal edilmişti.

    Müzik festivali izdihamı sonrası Travis Scott ve Drake e tazminat davası #3

    Müzik festivali izdihamı sonrası Travis Scott ve Drake e tazminat davası #4

    Müzik festivali izdihamı sonrası Travis Scott ve Drake e tazminat davası #5

    Müzik festivali izdihamı sonrası Travis Scott ve Drake e tazminat davası #6

    Müzik festivali izdihamı sonrası Travis Scott ve Drake e tazminat davası #7

    Müzik festivali izdihamı sonrası Travis Scott ve Drake e tazminat davası #8

    Müzik festivali izdihamı sonrası Travis Scott ve Drake e tazminat davası #9

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