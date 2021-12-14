'Nabız yok, nefes yok!' Gülçin Ergül, kazayı klibinde de yaşamış...

Geçirdiği trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'ün "Birbirimize İyi Gelmiyoruz" şarkı klibinde de bir kaza anının olması dikkatleri çekerken, son röportajı da gündem oldu.

İş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve içinde bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül'ün bulunduğu otomobil, İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki 34 CGR 100 plakalı tırın dorsesine çarptı.

Sürücü Lafçı, kaza yerinde hayatını kaybetti, şarkıcı Ergül hafif yaralandı.

KLİBİNDEKİ YÜREK BURKAN TESADÜF

Kaza sonrası yaralı şekilde Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Gülçin Ergül'ün saatler önce verdiği röportaj ise gündem oldu.

Röportajda yeni şarkısı Birbirimize İyi Gelmiyoruz'un hikayesinden bahseden Ergül, klipte bahsi geçen kaza sahnesini anlatmıştı.

"ARABA KAZASI SONRASI ARAFTA KALMA HİSSİ..."

Şarkıcı, klipteki sahne için "Klibimiz pek güzel oldu, klipte yarım saat vinç yardımıyla havada asılı kaldım. Bu bölüm, ilişki sonrası bitmiş aşkın getirdiği askıda kalma hissi ve klipte bahsi geçen araba kazası sonrasında arafta kalma hissiyatını sembolize ediyordu ve başkalarının yolunu da aydınlatan yol açan bir ilham olmuş gibi de görünüyor. Bu da benim için bir iltifat olmalı" demişti.

Gülçin Ergül'ün geçirdiği kaza sonrası röportajını okuyan birçok sosyal medya kullanıcısı "Resmen anlattıklarını yaşamış" ve "Başına gelecekleri tahmin etmiş" yorumunu yaptı.

"NABIZ YOK, NEFES YOK"

Öte yandan Gülçin Ergül'ün kaza geçirdiği klibindeki "Aşk yok, nefret yok. Şuurlar kapalı, nabız yok. Bitti, nefes yok, eski bizden eser yok" sözleri de dikkat çekti.