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    Nagihan Karadere'den bikinili paylaşım

    Nagihan Karadere, Bodrum tatile ait bikinili karelerini sevenlerinin beğenisine sundu.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2022 - 12:50
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 14:03
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    Nagihan Karadere'den bikinili paylaşım

    Survivor All Star 2022’nin dikkat çeken isimleri arasında yer alan Nagihan Karadere, yarışmadan beklenmedik bir şekilde ayrılmıştı.

    Karadere’nin yarışmaya vedası sosyal medyada çok konuşulmuştu.

    Tatil için Bodrum’a giden Nagihan Karadere, sosyal medya sayfasından paylaştığı fotoğraflarla gündeme geldi.

    Bikinili fotoğraf geldi

    Nagihan Karadere, son olarak bikinisiyle kamera karşısına geçti.

    Milli atlet Nagihan Karadere, formda vücuduyla genç kızlara taş çıkardı.

    Nagihan Karadere den bikinili paylaşım #1

    Nagihan Karadere den bikinili paylaşım #2

    Nagihan Karadere den bikinili paylaşım #3


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