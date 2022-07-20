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- Nagihan Karadere'den bikinili paylaşım
Nagihan Karadere'den bikinili paylaşım
Nagihan Karadere, Bodrum tatile ait bikinili karelerini sevenlerinin beğenisine sundu.
- Haber Merkezi
- 20.07.2022 - 12:50
- Güncelleme : 20.07.2022 - 14:03
Survivor All Star 2022’nin dikkat çeken isimleri arasında yer alan Nagihan Karadere, yarışmadan beklenmedik bir şekilde ayrılmıştı.
Karadere’nin yarışmaya vedası sosyal medyada çok konuşulmuştu.
Tatil için Bodrum’a giden Nagihan Karadere, sosyal medya sayfasından paylaştığı fotoğraflarla gündeme geldi.
Bikinili fotoğraf geldi
Nagihan Karadere, son olarak bikinisiyle kamera karşısına geçti.
Milli atlet Nagihan Karadere, formda vücuduyla genç kızlara taş çıkardı.