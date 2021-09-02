Naomi Campbell: Kariyerim için ruh eşimi feda ettim

90'lı yılların ünlü modeli Naomi Campbell, kariyeri için fedakarlıklarda bulunması gerektiğini söyledi.

Model ve oyuncu Naomi Campbell, samimi açıklamalarda bulundu. Campbell, ideal bir ilişki fikrini ikinci plana atarak, kariyeri için önemli bir fedakarlıkta bulunduğunu ifade etti.

51 yaşındaki Naomi Campbell, "Yaptığım fedakarlığın beni gerçekten anlayacak bir ruh eşi olduğunu söyleyebilirim." şeklinde konuştu.

"GÜÇLÜYÜM"

Hayatı boyunca hiç evlenmeyen ünlü model, "Güçlüyüm ama hassasım da... İlişkilerde taviz vermem gerektiğini biliyorum." açıklamasını yaptı.

Naomi Campbell, 1993'te "U2" grubunun basçısı Adam Clayton ile daha sonra ise İtalyan iş insanı Flavio Briatore'yle nişanlanmıştı. İkili, dört yıllık birlikteliğin ardından 2002'de ayrılmıştı.

ANNE OLDU

Campbell'ın ismi Leonardo DiCaprio, Usher ve Robert De Niro gibi isimlerle de anılmıştı. Uzun süreli romantik bir ilişkisi olmasa da Campbell, bu yıl hep istediği anneliğe kavuştuğunu açıklamıştı. Britanyalı ünlü model, mayıs ayında anne olduğunu duyurmuştu. Campbell'in gizli tutulan bir hamilelik süreci sonucunda mı, yoksa evlat edinme yoluyla ya da taşıyıcı anne aracılıyla mı çocuk sahibi olduğu bilinmiyor.