Naomi Campbell, marka çekimi için çıplak poz verdi

Dünyaca ünlü manken Naomi Campbell, bir marka çekimi için metroda çıplak pozlar vererek gündeme oturdu.

50 yaşındaki top model Naomi Campbell, Valentino markasının İlkbahar/Yaz 2020 kampanyası için kamera karşısına geçti.

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKTİ

Zaman zaman cesur pozlar veren ve titizlik hastalığı ile bilinen model, reklam çekimi için metroda çıplak poz verdi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar oldukça dikkat çekerken, Campbell'in o pozları nasıl verdiği ise merak konusu oldu.