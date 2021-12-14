Naomie Harris'den taciz itirafı

Dünyaca ünlü oyuncu Naomie Harris, tacize uğradığını açıkladı.

45 yaşındaki İngiliz aktris Naomie Harris, yıllar önce yaşadığı tacizle ilgili ilk kez konuştu. Harris, bir film seçmeleri sırasında çok ünlü bir oyuncu tarafından taciz edildiğini söyledi.

Dünyaca ünlü oyuncu, o gün yaşananlarını "Çok ünlü bir erkek oyuncu elini, eteğime koyup beni taciz etti." diyerek yaşadıklarını anlattı.

Daha önce rol aldığı 'Skyfall', 'Spectre' ve 'No Time To Die' adlı 'James Bond' filmleriyle tanınan Naomie Harris, daha sonra sözlerine şöyle devam etti:

"KİMSE BİR ŞEY SÖYLEMEDİ"

"Burada şaşırtıcı olan şey; oyuncu yönetmeninin ve yönetmenin de sette olmasıydı. Ama hiç kimse bir şey söylemedi. Çünkü beni taciz eden kişi çok çok ünlü biriydi."

"ŞANSLIYIM"

Harris, '#metoo' hareketiyle gün yüzüne çıkan taciz olaylarına bakarak, "Bu yüzden kendimi şanslı hissettim." ifadelerini kullandı. Oyuncu, kendisini taciz eden ünlü aktörün adını ve olayın hangi filmde yaşandığını açıklamadı.