Natalie Portman: Cinsel obje olmak istemiyorum Oscar da dahil sayısız ödül sahibi 43 yaşındaki oyuncu Natalie Portman, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

Dünyaca ünlü oyuncu Natalie Portman, Hollywood Reporter dergisine röportaj verdi.

14 yaşında bir çocukken oynatıldığı Leon projesindeki rolü yüzünden “seksüelleştirildiğini” yıllar sonra kavrayabilmiş olan ve bundan da büyük rahatsızlık duyduğunu itiraf eden yetenekli aktris, filmden sonra yaşadıklarının aslında kariyerini nasıl şekillendirdiğini anlattı.

Film gösterime girdikten sonra ünlenen ve hayran mektupları almaya başlayan Natalie Portman, açıp okuduğu ilk mektupta yaşadığı korkunç hisleri de anlattı.

"Tecavüz fantezilerini anlatmış"

“Elime geçen ve heyecanla açtığım ilk hayran mektubum kocaman bir adamın benimle ilgili tecavüz fantezilerini anlattığı bir mektuptu.” diyen Portman, daha 14 yaşındayken “İçinde yaşadığımız kültürün bana vermek istediği mesaj açıktı. Anladım ki vücudumu tamamen kapatmalı ve asla sergilememeliydim. Yaşadıklarım bana saygın olabilmenin, saygı ve güvence altında yaşayabilmemin tek yolunun bu olduğunu öğretti.” diye konuştu.

İçinde bulunduğu durumu “cinsel terörizm” olarak nitelendiren Natalie Portman, “Yüz ifadem ya da bedenimle ilgili baştan sona tüm yorumlar bende çok sert bir davranış kontrol mekanizması yarattı ve hayatımın geri kalanını etkiledi.” diyor.

“Ben muhafazakârım"

Kariyerinin geri kalanını hep 13 yaşındayken yaşamaya başladığı bu zorlu ve korku dolu günler sayesinde şekillendirdiğini anlatan yıldız oyuncu, mesleğini istediği şekilde yapmaya devam edebilmek için hep “Ben muhafazakârım. Ben ciddi biriyim. Bana saygı duymalısınız. Ben akıllıyım ve bana o şekilde bakmanızı istemiyorum.” diyerek davrandığını itiraf etti.