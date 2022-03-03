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    Naz Mila, takipçisinin yorumunu ifşa etti

    Katıldığı evlenme programında ünlenen Naz Mila, takipçisinden gelen kötü yorumu ifşa edip bu yorumu yapan kişiyle dalga geçti.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2022 - 15:03
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 15:15
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    Naz Mila, takipçisinin yorumunu ifşa etti

    Yaptırdığı kalça ameliyatıyla çok konuşulan İzdivaç programlarından tanınan gelin adayı Naz Mila, iddialı tarzıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

    Cesur fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayarak fenomen olan Naz Mila, kendisine gelen mesajları paylaştı.

    "PARA İÇİN NAMUSUNUZU SATARSINIZ"

    Son olarak Mila'nın iç çamaşırlı pozlarını gören bir takipçisi Mila'ya sert ifadeler kullandı. Bir takipçisi  "Para uğruna yapmadığınız ahlaksızlık edepsizlik kalmadı. Her şeyinizi namusunuzu satarsınız üç beş kuruşa." yorumunda bulundu.

    "AGRESİFLER"

    Naz Mila ise bu yorumu ifşa edip takipçisini "Çok agresif takipçilerim var, birer nükleer bomba gibiler." sözleriyle ti'ye aldı.

    Naz Mila, takipçisinin yorumunu ifşa etti #1

    Naz Mila, takipçisinin yorumunu ifşa etti #2

    Naz Mila, takipçisinin yorumunu ifşa etti #3

    Naz Mila, takipçisinin yorumunu ifşa etti #4


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