Nazlı Kayı'nın 64 bin TL'lik aksesuarı

Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Kayı, neredeyse 64 bin TL olan aksesuarıyla tepki çekti.

Geçtiğimiz aylarda iş insanı Hacı Sabancı ile dünyaevine giren sosyetik güzel Nazlı Kayı, evinde bir davet verdi.

64 BİN TL

Kayı, verdiği davette neredeyse 64 bin liralık Dior marka aksesuarıyla dikkatleri üzerine çekti.

"SAÇLARI HEP YAĞ İÇİNDE"

Lüks markalara olan düşkünlüğüyle bilinen Kayı, bu defa sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Verdiği davette pahalı aksesuarlarıyla ilgi odağı haline gelen Kayı'nın saçları, takipçilerinin gözünden kaçmadı.

BEĞENİLMEDİ

Nazlı Kayı'nın saçlarının yağlı olduğunu söyleyen takipçileri "O aksesuarlara, o bakımsız saçlar...", "Bu zımpırtıya 64 bin lira vereceğine keşke saçına bakım yapsa..." ve "Bu kızın saçları neden hep yağlı?" gibi yorumlarda bulundu.