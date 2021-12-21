Nazlı Kayı'nın son pozu dalga konusu oldu

Sandalyede oturan pozunu paylaşan Nazlı Kayı, duruşuyla espri konusu oldu.

Sosyetenin en ünlü isimlerdin Hacı Sabancı'yla evlenerek Türkiye'nin en zengin ailelerinden birine gelin olan Nazlı Kayı Sabancı, bir dergi için kamera karşısına geçti. Yeni gelin Sabancı verdiği pozla karizmayı fena çizdirdi.

POZU ALAY KONUSU OLDU

Sosyetik güzel, önceki gün paylaştığı pozuyla espri konusu oldu. Prada kıyafetiyle sandalyede oturduğu fotoğrafını beğeniye sunan Kayı, baygın haliyle dikkat çekti.

Kimileri Nazlı Kayı için hamile yorumu yaparken kimileri de pozunu ti'ye aldı. Takipçileri Kayı'nın bu pozunu doların düşmesine bağladı.

Sosyetik güzele atılan yorumlar sosyal medyayı salladı.

* Dolar düşüyor Hacı

* Koş Hacı tansiyom ilacımı getir.

* Hacı'nın zenginliği başını döndürmüş

. * Para harcamaktan yorgun düştü.

* Hastanede serum bağlı gibi.

* İçim çekildi, biraz ekmek koparın pozu.

* İnsülin direncim düşmüştür.



