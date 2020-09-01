Nazlı Tolga, ikinci kez hamile

Ekranın başarılı spikerlerinden Nazlı Tolga, ikinci kez anne oluyor.

Ekranların en sevilen spikerlerinden Nazlı Tolga, aşkı için kariyerinden vazgeçmiş ve 2013 yılında Hollandalı işadamı Lawrence D. Brenninkmeyer ile nikah masasına oturmuştu.

DÜNYAYI GEZDİLER

Eşiyle birlikte dünyanın her köşesini gezen Tolga 2018 yılında kızını kucağına almıştı. Nazlı Tolga ikinci kez anne olacağının müjdesini verdi.

MÜJDEYİ VERDİ

Sosyal medya hesabından eşiyle çekildiği bu fotoğrafı kalp emojisiyle paylaşan Tolga, hamile olduğunu duyurdu. Tolga'nın bu paylaşımına, yerli ve yabancı takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.