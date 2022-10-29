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Necati Şaşmaz: İşimizin başındayız

Necati Şaşmaz: İşimizin başındayız

Anjiyo olan ve tedavisinin ardından taburcu olan oyuncu Necati Şaşmaz, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun dilekleriniz kabul oldu. Teşekkürler, geçmiş oldu. İşimizin başındayız" dedi.