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    Necati Şaşmaz: İşimizin başındayız

    Anjiyo olan ve tedavisinin ardından taburcu olan oyuncu Necati Şaşmaz, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun dilekleriniz kabul oldu. Teşekkürler, geçmiş oldu. İşimizin başındayız" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2022 - 14:48
    • Güncelleme : 29.10.2022 - 14:49
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    Necati Şaşmaz: İşimizin başındayız

    Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde oynadığı Polat Alemdar rolüyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz'dan hayranlarını üzen bir haber geldi.

    Necati Şaşmaz, geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede anjiyo oldu.

    Tedavisinin ardından taburcu olan Şaşmaz, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

    "Geçmiş olsun dilekleriniz kabul oldu"

    Şaşmaz, Instagram’da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı.

    "Geçmiş olsun dilekleriniz kabul oldu. Teşekkürler, geçmiş oldu. İşimizin başındayız."

    Necati Şaşmaz: İşimizin başındayız #1


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