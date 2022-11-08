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    Nejat İşler: Başıma anlatamayacağım bir şey geldi

    Uzun süre Bodurum Gümüşlük'te yaşadıktan sonra İstanbul'a dönen İşler, oyunculuk kariyerine başladığı günleri anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2022 - 09:34
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 10:00
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    Nejat İşler: Başıma anlatamayacağım bir şey geldi

    Bir dönem sağlık problemleri yaşadıktan sonra setlere geri dönen ünlü oyunvu Nejat İşler, önceki gün Bomonti’de yapılan bir söyleşiye katıldı.

    Gençlik yıllarında kitap ve plak satarak geçimini sağladığını söyleyen oyuncu, “İlk başlarda sokakta satıyordum. Ardından bir arkadaşımla bir dükkan açtık. Sonrasında da para biriktirdim.

    "İşler gelmeye başladı"

    2000 yılında başıma anlatamayacağım bir şey geldi. Garip bir şekilde hayatla bağım koptu. Biriktirdiğim parayla ya Japonya’daki Dünya Kupası’na gidecektim ya da laptop alacaktım. Ben laptop aldım. Sonra bir senaryo geldi. Ardından arka arkaya işler gelmeye başladı. Bu günlerime ulaştım.”

    Nejat İşler: Başıma anlatamayacağım bir şey geldi #1

    İşler, eski hayatıyla şimdiki hayatını da kıyasladı:

    "Karışık kaset yeter"

    “Üç-dört yıldır bence çok farklı. Ben böyle eğlence görmedim. Benim evim sekizinci katta olmasına rağmen eve bayağı bağırış çağırış ses geliyor. Birisine bir şey yapıyorlar sanıyorum. Kendim de çok dışarı çıkmam ama çıkıyorsam da kafam çok güzeldir.

    Eğer ileride başıma bir şey gelirse, benimle alakalı illa bir şey yapmak isterseniz, bir karışık kaset yapın yeterli.”

    Nejat İşler: Başıma anlatamayacağım bir şey geldi #2


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