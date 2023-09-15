Nejat İşler yine hastanelik oldu 2014 yılında geçirdiği septik şok nedeniyle ölümle burun buruna gelen ve 95 gün yoğun bakımda kalan Nejat İşler, iddiaya göre yine aynı sebepten dolayı hastanelik oldu.

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Şu sıralar Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı reyting rekorları kıran 'Aile' dizisinde rol alan Nejat İşler hakkında gelen yeni iddia ortaya atıldı.

2014 yılında septik şok geçirmiş ve ölümle burun buruna gelen, ayak ve el parmak uçları kesilen oyuncu, alkolü bir türlü bırakamamıştı.

Alkol yüzünden defalarca hastanelik olan 51 yaşındaki oyuncunun yine aynı sorundan hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

Sabah'tan Bülent Cankurt köşesinde şunları yazdı:

"Tedavisi devam ediyor"

"İşler, pazartesi günü, neredeyse ikinci adresi haline gelen Nişantaşı'ndaki hastanede yine tedavi altına alınmış. Dün öğle saatlerine kadar da halen hastanede tedavisi devam ediyordu.

"Dizide rol alması zor"

Ne zaman taburcu olacağını öğrenemedim ama geçen sezon başlayan ve bu sezon da devam edecek olan dizisinin çekimlerine başlaması zor gibi görünüyor. Çünkü rol aldığı dizinin yeni sezon çekimleri 18 Eylül'de başlayacak.

Daha önce bu kötü alışkanlığı yüzünden işinden olan, dizi ve film projelerinden çıkarılan Nejat İşler'in başına yine aynı işler gelmez umarım."