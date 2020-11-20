Neşe Karaböcek: Bu haberi yapanlar utansın

Neşe Karaböcek, hakkında çıkan " Öldü" haberlerine isyan etti

Usta sanatçı Neşe Karaböcek'in koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği haberleri sosyal medyada büyük bir hızla yayıldı.

Gazeteci eşi Tevfik Yener'in sosyal medya hesabından sevenlerine seslenen Neşe Karaböcek, ölüm haberini ortaya atanlara isyan etti.

"SAĞLIKLIYIM"

Ünlü sanatçı yaptığı açıklamada "Ölmedim, sağlıklıyım, hasta da olmadım. Ama bu haber dostlarımı çok üzdü, fenalık geçirenler oldu. Bu yalan haberi yazan utansın" dedi.