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    Neşe Karaböcek: Bu haberi yapanlar utansın

    Neşe Karaböcek, hakkında çıkan " Öldü" haberlerine isyan etti
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2020 - 07:05
    • Güncelleme : 20.11.2020 - 07:06
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    Neşe Karaböcek: Bu haberi yapanlar utansın

    Usta sanatçı Neşe Karaböcek'in koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği haberleri sosyal medyada büyük bir hızla yayıldı.

    Gazeteci eşi Tevfik Yener'in sosyal medya hesabından sevenlerine seslenen Neşe Karaböcek, ölüm haberini ortaya atanlara isyan etti.

    "SAĞLIKLIYIM"

    Ünlü sanatçı yaptığı açıklamada "Ölmedim, sağlıklıyım, hasta da olmadım. Ama bu haber dostlarımı çok üzdü, fenalık geçirenler oldu. Bu yalan haberi yazan utansın" dedi.

    Neşe Karaböcek: Bu haberi yapanlar utansın #1

    Neşe Karaböcek: Bu haberi yapanlar utansın #2

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