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    Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu yatağa girdi

    İki ünlü oyuncu eş Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun yatak pozları olay oldu.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2023 - 12:02
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 12:05
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    Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu yatağa girdi

    Fatih Harbiye dizisinde tanışan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, 2016 yılında dünyaevine girmişti. Her fırsatta birbirlerine olan aşklarını haykıran ikili, şu sıralar Gecenin Ucunda dizisinde rol alıyor.

    Yatakta poz

    Verdikleri her pozla olay yaratan ikili, objektif karşısına geçti. Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'e yatakta poz verdi.

    Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü çiftin yatak pozlarını, takipçileri beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

    Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu yatağa girdi #1

    Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu yatağa girdi #2

    Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu yatağa girdi #3

    Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu yatağa girdi #4


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