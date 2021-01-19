Neslihan Atagül, Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı

Geçirdiği bağırsak sendromu nedeniyle hızla kilo kaybeden oyuncu, ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu.

Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı’nda Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül, diziden ayrıldı.

Atagül, ayrılığı Instagram hesabından paylaştı.

28 yaşındaki oyuncu, dün yaptığı paylaşımda "Herkese merhaba. Oynarken hücrelerime kadar hissettiğim Nare ile vedalaşıyorum. Ben tolerans göstersem de vücudum o toleransı bana göstermedi. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Sefirin Kızı ekibime selamlar. Teşekkür ederim arkadaşlar. İzleyicilerimize de teşekkür ederim, hep destek oldunuz. İyi ki varsınız. En yakın zamanda başka hikayelerde görüşmek üzere.” ifadelerini kullandı.

HIZLA KİLO KAYBEDİYORDU

Son dönemde hızla kilo kaybeden Neslihan Atagül, bir süredir bağırsak hastalığıyla mücadele ediyordu.

Doktorlar, 28 yaşındaki oyuncuya geçirgen bağırsak sendromu teşhisi koydu.

Rahatsızlığından dolayı yaşam kalitesi ciddi şekilde etkilenen ünlü oyuncu, 10 gün rapor aldı. Ancak bu rapor da hastalığını geçirmeyince Atagül, diziden ayrılma kararı aldı.

GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU

Bağırsak hücreleri arasındaki sıkı bağlar filtre görevi görür. Bu şekilde oluşturulmuş filtreye benzer yapı, bağırsaklardan kana sadece besin öğeleri, su, vitamin-mineraller gibi yararlı bileşenlerin geçmesine izin verir. Bu sıkı bağların bozulması sonucunda Geçirgen Bağırsak Sendromu meydana gelir.