Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun yıl dönümü kutlaması Oyuncu çift Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun yıl dönümü kutlamasına Murat Dalkılıç da katıldı.

ensonhaber.com Kadir Doğulu'nun geçtiğimiz günlerde İzmir’de bulunan bir eğlence mekanında kadınlarla sarmaş dolaş görüntülenmesi ihanet iddialarını gündeme gelmesine sebep olmuştu. Magazin gündeminde haftalardır Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çifti konuşulmuştu. Yaşanan olayın ardından ihanet iddialarını kesin bir dille yalanlayan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’den evlilik yıl dönümlerime özel paylaşımlar geldi. Murat Dalkılıç da oradaydı 7. yıllarını kutlayan ünlü çifte şarkıcı Murat Dalkılıç da eşlik etti. Atagül, sosyal medyadan yayınladığı fotoğraflarda Dalkılıç'ın esprileriyle dikkat çekti.