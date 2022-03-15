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    Neslihan Atagül'den Kadir Doğulu'ya yorum

    Neslihan Atagül, kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu'nun fotoğraflarına yorumsuz kalamadı.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2022 - 09:27
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    Neslihan Atagül'den Kadir Doğulu'ya yorum

    Ünlüler dünyasının örnek çiftleri olarak gösterilen güzel oyuncu Neslihan Atagül ve meslektaşı eşi Kadir Doğulu'dan yeni bir paylaşım geldi.

    Şimdilerde ekranlardan uzak olan Kadir Doğulu, eşine verdiği pozları Instagram'dan paylaştı. Ormanlık alanda karın keyfini çıkaran ikiliden Doğulu, fotoğraflarını, "Dünden..." notuyla yayınladı.

    "ÇOK GÜZELSİN"

    Atagül de eşinin paylaşımlarına kayıtsız kalmadı. Oyuncu, Kadir Doğulu'ya, "Çok güzelsin!" şeklinde seslendi. Ünlü isim, yorumuna kalp emojileri eklemeyi de ihmal etmedi.

    Sosyal medya hesaplarından sık sık birbirlerine olan aşklarını dile getiren ünlü çifte yine beğeni yağdı.

    Neslihan Atagül den Kadir Doğulu ya yorum #1

    Neslihan Atagül den Kadir Doğulu ya yorum #2

    Neslihan Atagül den Kadir Doğulu ya yorum #3

    Neslihan Atagül den Kadir Doğulu ya yorum #4


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