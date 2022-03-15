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- Neslihan Atagül'den Kadir Doğulu'ya yorum
Neslihan Atagül'den Kadir Doğulu'ya yorum
Neslihan Atagül, kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu'nun fotoğraflarına yorumsuz kalamadı.
- Haber Merkezi
- 15.03.2022 - 09:27
Ünlüler dünyasının örnek çiftleri olarak gösterilen güzel oyuncu Neslihan Atagül ve meslektaşı eşi Kadir Doğulu'dan yeni bir paylaşım geldi.
Şimdilerde ekranlardan uzak olan Kadir Doğulu, eşine verdiği pozları Instagram'dan paylaştı. Ormanlık alanda karın keyfini çıkaran ikiliden Doğulu, fotoğraflarını, "Dünden..." notuyla yayınladı.
"ÇOK GÜZELSİN"
Atagül de eşinin paylaşımlarına kayıtsız kalmadı. Oyuncu, Kadir Doğulu'ya, "Çok güzelsin!" şeklinde seslendi. Ünlü isim, yorumuna kalp emojileri eklemeyi de ihmal etmedi.
Sosyal medya hesaplarından sık sık birbirlerine olan aşklarını dile getiren ünlü çifte yine beğeni yağdı.